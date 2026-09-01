Школы №60 и 102 в Барнауле открыли двери 1 сентября после капремонта. Фото

1 сентября после проведения капитального ремонта в рамках регионального проекта "Всё лучшее – детям" национального проекта "Молодежь и дети" школа №60 и второй корпус школы №102 в Барнауле открыли свои двери для учеников, рассказали в городской администрации.
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