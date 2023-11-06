Tesla Cybertruck стал деревянным

Вьетнамский мастер построил собственный вариант Tesla Cybertruck. Высококвалифицированная и популярная команда деревообработчиков из Вьетнама представила свой очередной шедевр в виде точной копии Tesla Cybertruck.
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