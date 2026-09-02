«Медведей» застали врасплох в их «берлоге». Гандбольный супертрофей достался армейскому клубу

ГАНДБОЛ. Суперкубок. Мужчины«Чеховские медведи» - ЦСКА - 22:26 (14:11) «Чеховские медведи»: Дмитрий Павленко; Александр Ермаков - 5 голов.
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