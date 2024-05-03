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Картина дня. Финансы

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Юморист Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из иноагентов

Юморист Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из иноагентов

Гражданин Израиля телеведущий и шоумен Максим Галкин* подал кассационную жалобу в российский суд на отказ исключить его из реестра иноагентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу московских судов общей юрисдикции.

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