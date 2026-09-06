Молодых африканских агрономов, обучавшихся в России, встречали на родине как космонавтов

Студентов из Ганы, учившихся агрономии в России, встречали на родине с ликованием. Об этом председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева рассказала на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «Когда они прилетели, встречали их, как Юрия Гагарина.