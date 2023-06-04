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Нигерийская NNPC Ltd переходит на наличную форму оплаты импорта бензина

Нигерийская NNPC Ltd переходит на наличную форму оплаты импорта бензина

Нигерийская NNPC Ltd переходит на наличную форму оплаты импорта бензина Наталья МарковаСогласно сообщению Reuters, NNPC Ltd — государственная нефтяная компания Нигерии, прекратила контракты на своп сырой нефти с трейдерами и теперь будет платить наличными за импорт бензина.

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