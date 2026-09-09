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Иркутск Сегодня

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В аэропорту Иркутска 10 сентября пройдут учения по ликвидации пожара на воздушном судне

В аэропорту Иркутска завтра, 10 сентября, состоятся традиционные комплексные учения по ликвидации пожара на воздушном судне.

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