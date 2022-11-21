Вестник Бабушкинского района

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Картины в технике мозаика напишут в культурном центре на Коминтерна

Картины в технике мозаика напишут в культурном центре на Коминтерна

Фото Ю. Иванко. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Московском многофункциональном культурном центре в Бабушкинском районе 22 ноября пройдёт мастер-класс «Картина в технике мозаика», ориентированный для взрослых и подростков старше 12 лет.

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