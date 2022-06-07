Нэстасе: «Это правительство нужно сменить полностью»

Председатель-основатель партии «Платформа ДА» требует отставки всего кабинета министров. Андрей Нэстасе говорит, что исполнительная власть во главе с Натальей Гаврилица показывает провал за провалом как в социальном, так и в экономическом плане.
Председатель-основатель партии «Платформа ДА» требует отставки всего кабинета министров. Андрей Нэстасе говорит, что исполнительная власть во главе с Натальей Гаврилица показывает провал за провалом как в социальном, так и в экономическом плане.
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