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Нэстасе: «Это правительство нужно сменить полностью»

Нэстасе: «Это правительство нужно сменить полностью»

Председатель-основатель партии «Платформа ДА» требует отставки всего кабинета министров. Андрей Нэстасе говорит, что исполнительная власть во главе с Натальей Гаврилица показывает провал за провалом как в социальном, так и в экономическом плане.

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