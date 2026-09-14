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Царьград

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Петербург озарил персиковый закат: фото неба от местного жителя

Петербург озарил персиковый закат: фото неба от местного жителя

Вечером 14 сентября жители Петербурга могли наблюдать закат, окрасивший небо в персиковые и розовые тона.

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