Как Костюшко стал национальным героем Польши

Ян Матейко. «Битва под Рацлавицами» С учётом военно-политической ситуации Россия не была заинтересована в полной ликвидации польской государственности.
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