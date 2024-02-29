Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Обновленные отделения разных направленностей начнут работу после капремонта в больницах В Телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина снова появилась информация о Власти Москвы о создании более инновационной медицинской инфраструктуры в столице.
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