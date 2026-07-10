«Постарайся быть не таким вспыльчивым»: сын Сарика Андреасяна дал режиссеру неожиданный совет

Отношения родителей и взрослеющих детей строятся на взаимном доверии. Режиссер Сарик Андреасян поделился в своем аккаунте в Сети фрагментом переписки со старшим сыном, в которой 13-летний подросток дал отцу искренний совет.
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