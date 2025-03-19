Расчет «Солнцепека» ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

Российский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт украинских военных в районе Часова Яра в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР).
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