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В Москве задержали убийцу, забившего старушку ради 200 рублей в 2004 году

В Москве задержали убийцу, забившего старушку ради 200 рублей в 2004 году

t.me/Столичный СК В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли жестокое убийство пожилой женщины, которую до смерти забили в квартире 20 лет назад ради 200 рублей, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.

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