Почему на шлеме Александра Невского выкована цитата из Корана

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Sobering

Русские воины той эпохи прекрасно понимали, что было написано на их оружии, потому что на Руси до середины XVII века было в ходу несколько алфавитов и языков, в т. ч. и считаемый сегодня арабским. Афанасий Никитин в своих " Хожения за три моря" время от времени свободно и гладко переходит на тюркский или даже на арабский язык. Затем, столь же гладко, возвращается к русскому языку. Вот характерный пример: «Господи боже вседержителю, творец небу и земли! Не отврати лица от рабища твоего, яко скорбь близъ есмь. Господи! Призри на мя и помилуй мя, яко твое есмь создание; не отврати мя, Господи, от пути истиннаго и настави, мя, Господи, на путь твой правый, яко никоея же добродетели в нужи той сотворихъ тебе, Господи мой, яко дни своя преплыхъ все во зле, Господи мой, Олло перводигерь, Олло ты, карим Олло, рагым Олло, Карим Олло, рагымелло; Ахалим дулимо. Уже проидоша 4 Великыя дни в Бесерменьской земли, а христианства не оставих; дале Бог ведает, что будет».Всё дело в том, что Русский язык по утверждения полиглота Платона Лукашевича по отношению ко всем другим распространённым языкам является ИСТОТНЫМ. Русский и арабский языки имеют кучу слов с этимологией друг от друга. В Арабском языке больше слов с этимологией от русского языка, чем в русском от арабского.