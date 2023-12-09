Как перевозить спортивный инвентарь в автобусах Подмосковья рассказали в Мострансавто

До 120 см во все стороны – бесплатно.Как перевезти спортивный инвентарь в автобусах Подмосковья рассказали в Мострансавто, при этом напомнили, что если имущество в длину, ширину и высоту не превышает 120 см, его можно перевозить бесплатно, сообщает тг-канал Дороги и транспорт МО.