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Как перевозить спортивный инвентарь в автобусах Подмосковья рассказали в Мострансавто

Как перевозить спортивный инвентарь в автобусах Подмосковья рассказали в Мострансавто

До 120 см во все стороны – бесплатно.Как перевезти спортивный инвентарь в автобусах Подмосковья рассказали в Мострансавто, при этом напомнили, что если имущество в длину, ширину и высоту не превышает 120 см, его можно перевозить бесплатно, сообщает тг-канал Дороги и транспорт МО.

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