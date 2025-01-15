Климентий Сидоров: «Работаем по дорожной карте»

Главный тренер «Кристалла» — об успехах футзальной команды из Петербурга Главный тренер мужской футзальной команды петербургского клуба «Кристалл» Климентий Сидоров рассказал «Петербургскому дневнику» о том, за счет чего коллективу удается в этом сезоне выступать более уверенно, чем в предыдущем, и какие задачи он ставит перед собой.