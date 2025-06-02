Просто развалятся? Автоэксперт предрёк полное исчезновение старых машин с дорог в России в ближайшее время

Если же человек не сможет купить новый автомобиль, то придётся жить без него.В России назревает серьёный кризис автомобильной сферы: почти три четверти всех частных автомобилей пересекли рубеж десятилетней эксплуатации, а средняя продолжительность жизни автомобиля уверенно стремится к полутора десяткам лет.