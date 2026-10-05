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ISU официально включил Бойкову/Козловского и Чикмарёву/Янченкова в список участников Гран-при

ISU официально включил Бойкову/Козловского и Чикмарёву/Янченкова в список участников Гран-при

ISU включил две российские спортивные пары в список участников этапов Гран-при. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на этапах серии во Франции и Финляндии.

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