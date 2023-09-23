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Олег Романцев: «Девушки уже не уступают парням в футболе, их прогресс поражает. Еще 15-20 лет назад они были просто смешными»

Олег Романцев: «Девушки уже не уступают парням в футболе, их прогресс поражает. Еще 15-20 лет назад они были просто смешными»

Бывший тренер «Спартака» посетил матчи Школьной футбольной лиги РФС. В Школьной футбольной лиге до 12 лет в одной команде могут играть как мальчики, так и девочки.

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