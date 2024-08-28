Слоеный салат «Дамский каприз»

Ингредиенты • копчёное куриное мясо – 450 г; • яйцо куриное – 4 шт. • ананасы консервированные – 1 банка (400 мл); • кукуруза сладкая консервированная – 1 банка (нетто – 240 г); • сыр твёрдый – 100 г; • майонез по вкусу.
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