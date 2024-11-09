Отношения Украины и Великобритании ухудшаются после прихода лейбористов к власти

Отношения между Украиной и Великобританией значительно ухудшились после прихода к власти лейбористов во главе с премьер-министром Кира Стармером, сообщает газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.
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