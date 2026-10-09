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Загадка зеркальных молекул: ученые ищут ответ в поведении электронов

Почему в природе одна зеркальная форма молекул может встречаться чаще другой? Ученые Института физики полупроводников СО РАН намерены проверить гипотезу, которая связывает эту молекулярную асимметрию с поведением электронов.

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