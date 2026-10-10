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Почему мы боимся быть счастливыми и как снять внутренний запрет на радость

Страх перед радостью У вас все хорошо, но вместо счастья вы чувствуете тревогу. Вам кажется, что сейчас что-то случится, что-то отнимут.

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