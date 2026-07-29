МК Президент России Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил.
Численность армии-2026: стройбаты, беспилотники и ответ НАТО
Комментарии
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Атом Мартин
Александр Александров
Таки Ви мене на мой вопрос не ответили, а свой вопрос задали - в лучших своих национальных традициях. Так что... Поправьте кастрюльку на голове - оселедец торчит!
вы хамите и лжете , зачем такому отвечать
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1 м.
Александр Александров
Атом Мартин
вы хамите и лжете , зачем такому отвечать
Засцал... Понятненько!
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1 м.
Атом Мартин
Александр Александров
Засцал... Понятненько!
ясень пень , вы же страшный , не ?🤔
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1 м.
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