Американский фанат Овечкина пришел на матч "Вашингтона" в свитере "Динамо"

Global Look Press/Stupnikov Alexander/spartak.com Болельщик "Вашингтон Кэпиталз" Кори пришел на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго Блэкхокс" в свитере московского "Динамо", за которое Овечкин выступал в России.
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