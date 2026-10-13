Как эффективно воровать на консервах

Наличные, в том числе в валюте, на сумму более миллиарда рублей нашли у бывшего топ-менеджера АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиры Смирновой в рамках расследования дела о поставках некачественных сухпайков в Вооруженные силы РФ.