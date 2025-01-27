В Керченском проливе продолжается работа по очистке загрязнённых участков суши и моря

В акватории Черного моря обследовано более 5500 кв.км (за сутки более 450 кв. км.), сорбентом обработано 50 195 кв.
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