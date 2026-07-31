Фонд «Нэфис» отправил помощи в зону СВО на 1,5 млрд рублей

Ирек Богуславский в 2020 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Благотворительный фонд «Нэфис» за время проведения специальной военной операции направил в новые регионы и на помощь бойцам гуманитарной и шефской помощи на 1,5 млрд рублей.