Фонд «Нэфис» отправил помощи в зону СВО на 1,5 млрд рублей

Ирек Богуславский в 2020 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Благотворительный фонд «Нэфис» за время проведения специальной военной операции направил в новые регионы и на помощь бойцам гуманитарной и шефской помощи на 1,5 млрд рублей.
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