НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

Фонд «Нэфис» отправил помощи в зону СВО на 1,5 млрд рублей

Фонд «Нэфис» отправил помощи в зону СВО на 1,5 млрд рублей

Ирек Богуславский в 2020 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Благотворительный фонд «Нэфис» за время проведения специальной военной операции направил в новые регионы и на помощь бойцам гуманитарной и шефской помощи на 1,5 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии