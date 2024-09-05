Сакико Хатайа: Из Хоккайдо в Амстердам через СМП в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал, и без пиратов. Мы так хотим

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона открыли Северный морской путь только в прошлом году. Это связано с тем, что Росатом, администратор Северного морского пути, Минвостокразвития и Минтранса создали необходимые условия для представления коммерческих предложений по транзиту.
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