Сакико Хатайа: Из Хоккайдо в Амстердам через СМП в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал, и без пиратов. Мы так хотим

﻿﻿Страны Азиатско-Тихоокеанского региона открыли Северный морской путь только в прошлом году. Это связано с тем, что Росатом, администратор Северного морского пути, Минвостокразвития и Минтранса создали необходимые условия для представления коммерческих предложений по транзиту.