Как тепло поздравить с Новым годом: милые открытки и поздравления Алёна ЮрьеваЧем заменить ту неповторимую атмосферу, которая сопровождает нас в преддверии Нового года? Для многих из нас это время наполнено воспоминаниями о сказочных моментах из детства, когда каждый Новый год приносил не только подарки, но и волшебство настоящей радости, искренних поздравлений и ощущения тепла родных объятий.