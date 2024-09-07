Ни в коем случае не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: очень полезная вещь для решения многих проблем Ольга ВайленкоВтулка от туалетной бумаги – это привычная вещь, которая часто оказывается в мусорной корзине, как только бумага заканчивается.