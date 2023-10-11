Аделия Петросян: «Сама в два года попросила меня поставить на коньки. Увидела «Ледниковый период» – мне прям понравилось»

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Но это было рано, поэтому мы подождали еще пару годиков.
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