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Смоленск 2.0

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Многодетная жительница Смоленской области пожаловалась Бастрыкину на жилищные условия

Многодетная жительница Смоленской области пожаловалась Бастрыкину на жилищные условия

Из аварийного дома ее вместе с детьми переселили в «однушку» Многодетная мать из Смоленской области обратилась в центральный аппарат Следственного комитета с жалобой на жилищные условия, в которых ей приходится воспитывать своих детей.

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