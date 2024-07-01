Многодетная жительница Смоленской области пожаловалась Бастрыкину на жилищные условия

Из аварийного дома ее вместе с детьми переселили в «однушку» Многодетная мать из Смоленской области обратилась в центральный аппарат Следственного комитета с жалобой на жилищные условия, в которых ей приходится воспитывать своих детей.
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