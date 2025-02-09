Прогноз погоды в Крыму на 9 февраля В Симферополе -2 и пасмурноВ Севастополе +3 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +1 и облачно с прояснениямиВ Черноморском 0 и облачно с прояснениямиВ Джанкое -1 и пасмурноВ Ялте +4 и малооблачноВ Алуште +4 и облачно с прояснениямиВ Керчи -1 и облачно с п.