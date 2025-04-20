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«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость»

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость»

Песнопения, море свечей и красные облачения священников — такой выдалась Пасха 2025 года. Верующие встречали ее в ночь с 19 на 20 апреля — в Москве в этом году она была почти такой же теплой, как день накануне, побивший температурный рекорд последних 50 лет.

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