«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость»

Песнопения, море свечей и красные облачения священников — такой выдалась Пасха 2025 года. Верующие встречали ее в ночь с 19 на 20 апреля — в Москве в этом году она была почти такой же теплой, как день накануне, побивший температурный рекорд последних 50 лет.