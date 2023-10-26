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А это интересно! «Ответ Азербайджана Франции»

А это интересно! «Ответ Азербайджана Франции»

В ответ на попытки Франции защитить Пашиняна, Алиев присоединился к антиколониальному блоку и выдал следующее: *Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений.

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