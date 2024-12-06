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ИТ-эксперт Голицына: на морозе даже заряженный смартфон может отключиться вмиг

ИТ-эксперт Голицына: на морозе даже заряженный смартфон может отключиться вмиг

Температура ниже нуля градусов по Цельсию негативно сказывается на работе аккумулятора в смартфоне. В некоторых случаях батарея разряжается не просто быстро, а мгновенно, из-за чего можно остаться без связи в неподходящий момент.

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