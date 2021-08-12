Тайная доктринаПрогрессВыход из тела – не выдумки?https://x-files Выход из тела – не выдумки? Ученые уже давно бьются над загадкой околосмертных переживаний.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМаксим Сурайкин дал пресс-конференцию, на которой признался, как "Коммунистам России" повезло с Путиным и о преступниках Фургале, Платошкине и Грудинине?! https://www.youtube.com/watch?v=vLq8fOYfpEk 00.01 О словах Г.А. Зюганова о "педерасте Сурайкине". 02.45 О щедрых благотворителях партии. 04.30 Власть предоставляет помещения для отделения партий по всей стране. 05.50 О покупке биодобавок для самолечения россиян. 06.50 Обвинение 1 Секретаря КПРФ Бойкова в саботаже конференции "Коммунистов России". 07.30 Об уходе пионеров из КПРФ в КПКР. 10.20 Использование пионеров и комсомольцев агитации. 11.00 Лево-фронтовец Кортиков предлагает объединиться всем со всеми. 12.45 Лево-фронтовец Кортиков поинтересовался, если КПРФ и КР объединяться, найдётся ли ему со товарищами место в новой партии. 14.30 Экс коммунист Краснов заявляет о том, что Левый Фронт и КПРФ одно и тоже и ставит вопрос об объединении с партией "Коммунисты России". 16.00 Сурайкин об отказе КПРФ сотрудничать с ним. 16.40 О предоставлении коммунистам России центральных каналов (по ошибке и не досмотру). 18.50 Восхищение Путиным как геостратегом и великим полководцем. 21.00 Если Сурайкин стал быв президентом будет ли расследовать действия Путина и его друзей. 22.50 о Репрессиях 1937-1938 годов которых на самом деле не было. 25.15 Сталин как и Путин не знал что происходит в стране. 27.50 Кандидат-москвич в ГД чередуя мат для того чтобы народ его смог понять рассказал о 20 летнем простое в России. 28.50 О Преступнике Фургале на основании только подозрений. 31.10 Сурайкин о жителях Дальнего Востока с деньгами как о преступниках и о Фургале. 33.00 На Дальнем Востоке у кого были деньги в 90-е, все преступники. 35.00 О законодательных инициативах Коммунистов России. 37.00 О Платошкине и Грудинние и прочих преступниках. 39.30 О политической проституции. 43.00 Краснов о Максиме Резцове как о перспективном комсомольце и политике. 44.30 Завершение.Юрий ИльиновСЛЕДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ИХ РЕШЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Из материалов IV Всероссийской молодёжной научно-практической конференции (Москва, 30 ноября 2020 года). Экстрасенсорика. Интерес к применению экстрасенсорных способностей для расследования преступлений появился ещё в конце XIX века. Австрийский юрист и ученый криминалист Ганс Гросс обратил внимание на способности ясновидцев - на их удивительный дар, и предположил, что нельзя исключать полученную информацию из уст таких людей, потому что в некоторых случаях она может оказаться ключом к раскрытию преступления. Но изучение самих людей, обладающих сверхъестественными способностями, началось только с 80-х годов XX века. Это было связано с разработкой концепции о «всемирном банке знаний», предложенной физиком Давидом Бомом и нейропсихологом Карлом Прибрамом. Согласно данной концепции, некоторые сверхчувствительные люди способны подключиться к «всемирному банку знаний» и получить информацию, которая никому не известна. Изложенная концепция позволила задуматься о внедрении людей со сверхъестественными способностями в следственную деятельность, а также о специальной подготовке «следователей- экстрасенсов». Несмотря на достаточное количество лжепредсказаний и шарлатанства, некоторые специалисты, в частности известный российский криминалист Ю.П. Дубягин, утверждает, что нельзя пренебрегать помощью экстрасенсов, потому что нередко их способности могут служить единственным средством для раскрытия преступления. Экстрасенсы в ходе расследования могут выполнять многие задачи: во-первых, они могут узнать, жив или мёртв человек; во-вторых, экстрасенсы могут составить портрет виновного и найти его местоположение; в-третьих, они могут описать поведение виновного, круг его общения, его привычки и так далее. Многие экстрасенсы используют метод биолокации, который заключается в получении информации о событиях, людях, внешних проявлений деятельности человека, которая в данный момент не доступна чувственному восприятию. Благодаря этому методу, экстрасенсы способны распланировать ход действий следственной группы, описать определённый объект с его местонахождением, скорректировать карту местности возможного происшествия, а также скорректировать результаты полученные в ходе работы других специалистов и экспертов. Основным преимуществом использования экстрасенсорных способностей в следственной деятельности является бесконтактность, конспиративность, возможность получения любой информации об преступнике, месте преступления, соучастников и о многом другом в то время, когда традиционные методы не способными дать такой информации. Но необходимо учитывать, что полученная информация носит вероятностный характер, ее достоверность зависит от самого экстрасенса, поэтому для получения более точных и верных сведений необходимо работать с группой экстрасенсов и брать усредненный показатель полученных данных. В современной российской следственной практике встречаются случаи, когда следователи обращались за помощью к экстрасенсам, хотя Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрен данный вид доказательства. Так, например, еще в 2008 году руководитель Следственного комитета при прокуратуре РФ А.И. Бастрыкин заявил, что к расследованию дела о подрыве «Невского экспресса» привлекались экстрасенсы. По сути, это первое официальное признание того, что правоохранительные органы используют в своей работе привлечение людей с паранормальными способностями Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости наиболее полного, систематизированного и тщательного изучения возможностей применения нетрадиционных методов осуществления следственной деятельности с целью наиболее эффективного решения задач предварительного следствия. Анциферова П.Е. Научный руководитель: Гивель Л.Е.Комментировать
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