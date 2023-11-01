smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Нахуй они вообще нужны в в России? Нечего завозить самок и выблядков черножопых, все конфликты в основном из-за них.....В России могут об...
  • Михаил Еграшин
    Похоже правители им еще и доплачивают за незаконное пересечение?МВД предложило за...
  • Михаил Еграшин
    Ещё и убежища частные... "Вы на кладбище бегите, занимать свободные места"Ответственных при...

Cбор данных и анализ транспортных и пассажирских потоков в Камской агломерации подешевел в 2,5 раза

Cбор данных и анализ транспортных и пассажирских потоков в Камской агломерации подешевел в 2,5 раза

Сбор данных и анализ транспортных и пассажирских потоков на территории Камской агломерации в рамках разработки Мастер-плана ее пространственного и социально-экономического развития обойдется в 1,56 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх