Cбор данных и анализ транспортных и пассажирских потоков в Камской агломерации подешевел в 2,5 раза

Сбор данных и анализ транспортных и пассажирских потоков на территории Камской агломерации в рамках разработки Мастер-плана ее пространственного и социально-экономического развития обойдется в 1,56 млн рублей.
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