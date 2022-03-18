Док Риверс: «Тайбулл должен постоянно отрабатывать в защите. Иначе зачем мне выпускать его?»

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс рассказал о важном требовании к защитнику Матиссу Тайбуллу. «Первое, что должен делать Тайбулл – постоянно отрабатывать в защите, в каждом матче.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх