Россия выпала из топ-10 самых DDoS-атакуемых стран на фоне выборов по всему миру

По данным компании Stormwall, специализирующейся на противодействии DDOS-атакам, во II квартале этого года Россия покинула список десяти самых атакуемых стран мира, несмотря на сохраняющуюся высокую активность злоумышленников, направленную против организаций и бизнесов в стране.
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