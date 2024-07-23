Россия выпала из топ-10 самых DDoS-атакуемых стран на фоне выборов по всему миру

По данным компании Stormwall, специализирующейся на противодействии DDOS-атакам, во II квартале этого года Россия покинула список десяти самых атакуемых стран мира, несмотря на сохраняющуюся высокую активность злоумышленников, направленную против организаций и бизнесов в стране.