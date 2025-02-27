Продавать, пока в цене. ЛДПР возмутилась дешевизной регионального имущества на Алтае

Одни депутаты уверены, что региону надо зарабатывать на этом больше, другие просят отказаться от передачи госимущества в частные руки 5,6 млн рублей – столько Алтайский край заработал на приватизации регионального имущества в 2024 году.
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