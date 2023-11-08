Тренер "Реала" Анчелотти отказался отвечать на вопрос о Мбаппе

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской "Брагой" отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой клуб из Мадрида намерен навсегда отказаться от идеи трансфера французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
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