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Закон и Порядок

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  • Silver Kont
    Да, скоро придётся мыколе перебираться в пиндосию, а вопрос в том, примут ли его там?НОЖ В СПИНУ РОССИ...
  • Silver Kont
    Норвежская и чилийская сёмга выращивается  в садках, откармливается искусственным кормом с добавкой красителей, поэто...НОЖ В СПИНУ РОССИ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ЭТА ГНИДА НАМ НУЖНА ЖИВОЙ И В РОССИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО СУДА. НО ВРЯД ЛИ ЕГО ОТПУСТЯТ ВЕДЬ БЕЗ КОКСА ОН СДАСТ ВСЕ ЯВКИ ...Чемоданы собраны....

Новая инициатива сектантов-трупоедов: в Киеве предложили выкопать останки Столыпина

Новая инициатива сектантов-трупоедов: в Киеве предложили выкопать останки Столыпина

Директор подведомственного тамошнему Минкульту национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко (псевдоисторик и почётный краевед Украины, один из главраспространителей ахинеи о великих древних украх, который в 2007-22 годах руководил национальным заповедником "Хортица", в марте 2022-го вступил в ряды ВСУ, а 28.

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