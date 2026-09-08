РИА Новости: ВСУ не хватает офицеров, идет агитация мобилизованных

Украинской армии катастрофически не хватает офицеров, идет агитация мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
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