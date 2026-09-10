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Dagbladet: датский принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии в Осло

Dagbladet: датский принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии в Осло

Наследный принц Дании Кристиан внезапно покинул похороны норвежского короля Харальда V, после чего его отсутствие заметили на мероприятиях с участием датской королевской семьи, сообщила норвежская газета Dagbladet .

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