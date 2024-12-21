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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркус Фолиньо о 3 подряд поражениях «Миннесоты»: «Мы немного забуксовали, надо выпутаться. Но все не так уж плохо – посмотрите на «Баффало»

«Уайлд» проиграли «Юте» (1:2) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  До этого команда уступила «Вегасу» (2:3) и «Флориде» (1:6).

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