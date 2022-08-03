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Полиция Гаити вызвала представителей Епископальной церкви для допроса

Полиция Гаити вызвала представителей Епископальной церкви для допроса

Письмо в Епископальную церковь Гаити с предписанием епархиальному исполнительному секретарю Францу Коулу явиться в Центральное управление судебной полиции для допроса направили правоохранительные органы страны, 3 августа сообщает Prensa Latina.

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